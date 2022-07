​Législatives de ce dimanche 31juillet 2022 – Tout se jouera entre Dakar, Thiès, Diourbel…

C’est parti pour les législatives. Après une journée de repos ce samedi pour la campagne électorale, les électeurs sont appelés à voter ce dimanche. Le ministère de l’Intérieur a diffusé les chiffres concernant les électeurs région par région.

Il en ressort que les régions de Dakar, Thiès, Diourbel et Saint-Louis concentrent le plus grand nombre d’électeurs et c’est sur cet axe ouest-centre que tout devra se jouer. C’est surtout la région de Dakar qui va attirer l’attention des observateurs car, à elle seule 1.762.501 électeurs inscrits. Elle est suivie de Thiès, Diourbel et Saint-Louis...

Au total, les trois premières régions polarisent 49,6% de l’électorat national et qui les remporte est sûr de sortir vainqueur de ce scrutin.

Les autres régions, notamment celle méridionale, entre autres fiefs viendront en appoint et seront les arbitres entre es huit listes en lice. À vos cartes !