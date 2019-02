​Macky gagne la bataille de Dakar grâce à un trio de choc : Marième Faye Sall, Harouna Dia, Amadou Ba !

C’est le quartier de Grand Yoff qui peut servir de référence sur la victoire nette et claire de Macky Sall dans le département de Dakar. Certes, le candidat de la coalition Benno n’a pu y obtenir la majorité totale mais il est sorti premier avec environ 44% des voix dans le fief de Khalifa Sall, candidat recalé à la présidentielle. Et, dans pratiquement tous les bureaux de vote du département et de la région de Dakar le candidat Macky Sall devance ses adversaires, de très peu il est vrai mais il est sorti partout premier.

Pourtant la bataille de Dakar était présentée comme très périlleuse pour Macky. Mais c’était sans calculer avec la force de frappe de madame la Première Dame, Marième Faye Sall, fortement épaulée par le milliardaire Harouna Moussa Dia et le ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Ba. Mais sur le terrain, ils ont bénéficié du travail remarquable des ténors de l’APR comme le Premier Ministre Mohamed Dione, Adama Faye, l’ancien député Abdoulaye Ndiaye, l’homme d’affaires Mora Cissé, l'avocate Me Dior Diagne, le patron de l’ADIE et Cheikh Bakhoum, Abdou Karim Fofana, Cheikh Mbacké Ndiaye, Aliou Sall, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, Sidy Sam, Seydou Guèye, Mohamed Samb entre autres responsables.

Mais quoi qu’il en soit, il faut reconnaître que c’est ce trio de tête qui a pu remporter la bataille de Dakar qui était un objectif majeur pour la réélection de Macky Sall. Ils seront sans doute félicités pour le travail remarquable qu’ils ont pu accomplir pour mettre la capitale dans leur escarcelle. Une belle prouesse pour qui connaît l’aversion des populations de Grand Yoff en particulier et Dakar en général contre Macky Sall.







Edouard Diagne

Grand Reporter dakarposte