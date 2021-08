​Malaise au sein de la Gendarmerie – La " mission" au Congo imposée au commandant Adama Niang divise la maréchaussée

Pour dire vrai, les gendarmes ne savent plus à quel officier supérieur se vouer. Si les uns respectent la tradition de la gendarmerie, les autres livrent des batailles incohérentes et inutiles contre leurs hommes. Et ce sont des officiers supérieurs, deux en particulier qui sont à l’origine de l’envoi en " mission" du commandant Adama Niang au Congo, ce que dénoncent en catimini certains camarades de ce dernier. De sorte qu’aujourd’hui, c’est un climat délétère qui existe au sein de la gendarmerie pourtant naguère réputée pour son sérieux et la discipline tant des officiers que de leurs hommes. Pour tout dire, il y a un profond malaise à cause de l’existence de clans.

Certains sont solidaires à Adama Niang, d'autres se sont alignés de l'autre côté. Une situation qui n’honore guère la gendarmerie où tous les hommes étaient solidaires. Ce qui n’est plus le cas avec cette affaire qui sent la cabale.







