​Manifs prévues ce mardi par l’opposition – Vers des arrestations d'opposants

Si les opposants tiennent à organiser leurs manifs pour protester contre la révocation de Khalifa comme maire de Dakar et l’invalidation de l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales, le camp du pouvoir tient à jouer la carte de la fermeté. Ainsi, lorsque les responsables de l’opposition menacent de faire un sit-in devant le ministère de l’Intérieur, il revient à dakarposte que dès ce lundi soir, un important dispositif de sécurité sera mis en place autour du centre-ville à partir de l’avenue Malick Sy. Ainsi, aucun opposant ne dépassera la poste de Médine ou le siège de la Rts car l’endroit sera hermétiquement bouclé. Toute tentative de forcer le passage sera sanctionnée par une arrestation immédiate et de nombreux responsables pourraient donc être interpellés à l’occasion.

Car il semble que certains responsables ont dans l’idée de se faire arrêter lors de ces manifestations afin de chauffer davantage la rue et le front social. De grands noms de cette opposition feront tout pour se faire interpeller et passer ainsi aux yeux de l’opinion comme des gens courageux mais cela risque de leur coûter cher car des poursuites judiciaires pourraient s’ensuivre. Quoi qu’il en soit les forces de l’ordre sont d’ores et déjà en état d’alerte maximale et aucun écart ne sera toléré.