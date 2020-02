​Marie Aw responsable politique du PDS et la Justice Sénégalaise endeuillés- Mme Dioum, la femme du Procureur Général de Kaolack, perd la vie en donnant la...vie

À chaque minute dans le monde, une femme meurt des complications de la grossesse et de l'accouchement. ll revient à dakarposte que chaque année, c'est donc 500 000 femmes qui perdent la vie en donnant la vie.

En effet, dans certains pays pauvres du monde, il y a peu de médecins spécialisés, de sages-femmes et d'hôpitaux pour accueillir les femmes enceintes pendant leur grossesse et pour leur accouchement. Ces femmes ne font pas d'échographies et ne voient pas de gynécologues pendant leur grossesse.

Elles accouchent chez elles, entourées de femmes plus âgées : sœurs, mère, grand-mères, voisines… ce qui ne pose pas de problème quand il n'y a pas de complications. Mais dès que celles-ci surgissent, les conséquences peuvent être dramatiques : ils arrivent alors que les mères et les bébés ne survivent pas.



Mais, aussi paradoxale que cela puisse paraitre, Mme Dioum née Marième Tiane , qui a perdu la vie dans la nuit du samedi au dimanche 2 février, était médecin et tenait les manettes du poste de santé de Tabatoki à Kaolack.

Dakarposte a appris, de sources médicales, que la défunte était l'épouse du sieur Dioum, Procureur Général de Kaolack.

Elle a malheureusement rendu l'âme en donnant la vie.

Feue Mme Dioum (en chemise à rayures sur l'image) a tiré sa révérence, nous apprend-on, ainsi que son nouveau né.

Dakarposte présente ses condoléances au Procureur Général de Kaolack, à la justice Sénégalaise, à Mme Marie Aw responsable politique au Parti Démocratique Sénégalais (elle est la soeur de la mère de Mme Dioum).



Que Dieu accueille Mme Dioum Marième Thiane ainsi que son bébé dans son paradis céleste!