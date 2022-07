​Mauvaise desserte maritime de l'île de Gorée, deux des trois chaloupes en panne...La Direction du Port autonome de Dakar à travers la Liaison Maritime Dakar-Gorée (LMDG) au banc des accusés

La colère monte chez les clients de la compagnie LMDG (Liaison Maritime Dakar-Gorée) sous la tutelle de la Direction du Port autonome de Dakar, face aux modifications et annulations de dernière minute qui se multiplient entre autres désagréments. La cause? Dakarposte est en mesure de révéler que deux des chaloupes qui, normalement, font la liaison entre l’Île de Gorée et le centre-ville de Dakar sont en panne depuis plusieurs jours voire des semaines.

Une situation qui perturbe le quotidien des Goréens du fait que certains travaillent ou étudient en ville et

que d’autres quittent Dakar pour travailler dans l’île ou s'y rendent en excursion, entre autres.

"Qui plus est, n'est ce que pas la Liaison Maritime Dakar Gorée est un service public de transport mis en place par l’Etat du Sénégal dont la gestion est confiée à la SOCIETE NATIONALE DU PORT AUTONOME DE DAKAR (SONAPAD) suivant une convention? Malheureusement, le service laisse vraiment à désirer. Ils n'assurent pas, du tout alors la continuité du service en misant sur la ponctualité et la régularité des rotations. À preuve, nous sommes là, innombrables coincés ici à Gorée depuis plusieurs heures. On vient de nous annoncer qu'une seule chaloupe assure la liaison parce que les autres sont en panne. Normal, ce sont des chaloupes de veille date. J'ai failli dégueuler lorsque je suis rentrée dans les toilettes. Elles sont très sales" fulmine cette dame l'air hagard.



Un Monsieur à ses côtés opine du bonnet avant de laisser entendre: "Une sortie en mer demeure immanquablement un plaisir. Par-dessus tout lorsqu'elle est réussie. Malheureusement, j'ai trimé cet après midi. Je vous dis, j'a eu toutes les peines du monde pour quitter Dakar et je me fatigue pour quitter l'île de Gorée. Vous trouvez ça normal? Aussi bien la direction du port de Dakar que la LMGD ne travaillent pas pour fidéliser la clientèle en confortant la liaison Maritime Dakar-Gorée dans son rôle de vitrine. De ma part, je ne vais plus m'aventurer à revenir ici. Contrairement à ce qu'ils prônent, les responsables de la liaison Dakar/ Gorée n'accompagnent pas l'Etat dans la promotion de la destination Gorée, lieu touristique incontournable du Sénégal classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Comment comprendre qu'une chaloupe comme Coumba Castel, inaugurée depuis 1999 par Mme Elisabeth Diouf (épouse du Président Abdou Diouf ) assure jusque-là des dessertes? Ce n'est même pas sur. Dorénavant, je préfère rester à quai mais je ne vais plus risquer ma vie à embarquer dans ce bateau. Croyez-moi la traversée n'est plus paisible et ceux qui embarquent dans les chaloupes ne diront pas le contraire, compte non tenu qu'il faut redouter un naufrage car la seule chaloupe qui assure la desserte est souvent surchargée..."



Nos tentatives de joindre des responsables cette société (la LMDG) sous l’autorité exclusive du Directeur Général du Port autonome de Dakar aux fins de recueillir leur version sont restées sans suite.























njaydakarposte@gmail.com