​Mbappé en Premier League : Arsenal ou rien

C'est une information révélée par The Independant : si Mbappé devait venir en Premier League, ce serait uniquement à Arsenal. Même si le Real Madrid est sa préférence parmi tous les clubs en cas de départ du PSG, les Gunners sont visiblement appréciés par le capitaine français. Un intérêt de Liverpool avait été exprimé il y a quelques jours, comme quoi ils étaient prêts à payer les 200 millions d'euros nécessaires au départ de Mbappé. Il aimerait particulièrement l'évolution de l'équipe de Mikel Arteta et le défi de remettre à nouveau le titre de Premier League au club, en suivant les pas de Thierry Henry. Il n'y a toutefois pas eu de contact entre Kylian Mbappé et Arsenal, et il ne rentre absolument pas dans le budget du club anglais. Cette opération dépendra de la décision de l'attaquant français cet été.