​Mohamed Boun Abdallah Dione, reçu dans les prochaines heures, restera t'il dans la mouvance présidentielle?

La question vaut son pesant d'or. En tous les cas, selon des informations fiables en possession de dakarposte, l'ex Premier Ministre du Sénégal sera reçu "dans les prochaines heures" par son ami de Président de la République.



Il ,nous revient de nos radars fureteurs, au parfum de tout ce qui se trame et à des niveaux insoupçonnés que les deux personnalités se verront sous peu.



"Je ne peux pas trop m'avancer sur cette audience, mais ce qui est certain Macky et Dione vont se rencontrer ce mercredi. Est ce que Dione, qui était annoncé comme la botte secrète, c'est à dire le dauphin du Pr va se ranger derrière le candidat de Benno Amadou Ba? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça manoeuvre ferme en coulisses en prélude à la Présidentielle " glisse une source jusqu'ici fiable



Les prochaines heures nous édifieront bien...