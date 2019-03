​Nouveau patron de "Chez Kathia" et ..., Elimane Lam (s) investit dans la restauration

Investir dans un restaurant parait être une bonne idée, notamment par ces temps-ci au Sénégal, particulièrement dans la capitale Sénégal. Ce qu'a certainement compris le jeune capitaine d'industries Elimane Lam.

En effet, dakarposte a appris de ses canaux de renseignements qu'il est désormais le Big Manitou du très couru restaurant "Chez Kathia" et aux dernières nouvelles, il a également acquis rubis sur l'ongle "Kabylie" (un autre restaurant niché en face de "Vogue") .



Mais, acheter un établissement pour la faire tournée cela ne semble présenter que des avantages. Elimane Lam, qui n'est pas, du tout alors bête s'est certainement renseigné pour en avoir le coeur net avant de (s)' investir dans la restauration. Car, gérer un établissement de ce genre n’est pas simple, surtout pour les novices comme lui.



D'aucuns se posent des questions; autrement dit nous avons pu glaner dans le chuchotis qu'il doit toujours y avoir une raison qui pousse un propriétaire à vendre son affaire, allusion faite au très couru restaurant "Chez Kathia". Pourquoi l'Algérien l'a donc cédé à Elimane Lam alors que le resto est très achalandé? Nous n'en savons absolument, du moins pour le moment car nos radars fureteurs vont fouiner aux fins d'en savoir davatage.

Le désormais ex propriétaire a t'il été contraint à un déménagement forcé ou un besoin urgent d’argent, voire simplement l’incapacité de poursuivre l’activité? Mystère et boule de gomme!



Cela dit, l’entrepreneuriat, c’est le règne de la polyvalence. Mais, qui peut prétendre tout faire ? Le bon entrepreneur a donc le réflexe de s’entourer. Chacun cite une personne précieuse, qui détient un savoir-faire, une compétence ou une expertise qu’il n’a pas. Elimane Lam, nous apprend-on, s'est entouré de gens, rigoureux mais expérimentés.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, ce passionné de foot ball fait partie des actionnaires d'un club Espagnol , précisément le Real Valladolid . Et, c'est l'ancien joueur brésilien Ronaldo qui est l'actionnaire majoritaire de ce club qui évolue en Liga, la première division espagnole.



En somme, ce jeune entrepreneur Sénégalais dont l'Afrique peut s'enorgueillir, est un véritable touche à tout.

Réputé sociable, il appuie sans tambour ni trompette les couche défavorisées de la société.