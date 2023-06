​Penda MBOW, les délires d’une assoiffée de pouvoir!!!

C’est avec le cœur meurtri que j’ai suivi cette dame qui n’a jamais été utile à la société, faire une intervention totalement en déphasage avec la réalité, mais aussi aux exigences de l’heure. Pourtant, si elle continuait toujours à porter les sacs de la première dame en longueur de journée, son attitude serait différente. Au lieu de condamner l’attitude de ses voyous, qui ont fait appel aux forces occultes, pour mettre la République à terre, elle a préféré s’attaquer à ceux qui ont foncièrement opté à la défendre.

Pour une fois, cette dame doit apprendre à être honnête. Quand elle est aux affaires, tout est rose, et quand elle est à la périphérie du pouvoir, elle commence à tirer à boulets rouges sur tout ce qui bouge. Le Sénégal fait l’objet de convoitises de lobbys véreux pour nos perspectives pétrolières et gazières. Aujourd’hui, les enjeux sont d’ordre sécuritaire, et tous nos concitoyens doivent être debout, comme un seul homme, derrière son Excellence Macky SALL, pour défendre la République.

Point de diversion madame, les priorités sont ailleurs.







Madame Fatou THIAM

Présidente Mouvement ALUR

Conseillère municipale à Saint Louis.