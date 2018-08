​Pour la réélection de Macky - Mohamed Samb, ancien du Pds roule à 100% pour les signatures nécessaires au parrainage

C’est un ancien responsable du Pds aux Hlm. Mohamed Samb, puisqu’il s’agit de lui, a rejoint le président Macky Sall dès les premières heures sans tambour ni trompette. C’est un ami de longue date qui est également très lié à la Première Dame.C’est par amitié, mais aussi parce qu’il croit aux capacités de travail de Macky qu’il a décidé de se déployer pour sa réélection.

Dakarposte tient de ses radars fureteurs que depuis quelques semaines, il est en train de parcourir le pays pour offrir au président sortant le maximum de signatures dont celui-ci a besoin pour sa candidature. Et, d’ores et déjà, les résultats qu’il a pu obtenir sont plus que satisfaisants. Nos sources indiquent qu’il a pu convaincre bien plus de Sénégalais que prévu de participer au parrainage de son ami. Un travailleur de l’ombre pour tout dire.