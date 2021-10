​Pour se mettre au diapason du numériques, l’Assemblée nationale trouve quelques millions de dollars auprès de la Corée du sud – Mamadou Lamine Diallo dénonce et raille…

C’est avec un brin d’ironie que le député Mamadou Lamine Diallo de « Tekki » s’est adressé aux Sénégalais dans sa chronique du mardi. « Le Sénégal est riche en ressources naturelles mais et mendiant international ». Ce n’est pas une simple boutade, le député de « Tekki » est très sérieux dans son argumentaire. Car pour moderniser son système informatique et être au top dans le domaine du numérique, le président de la République et celui de l’Assemblée ont fait appel à la Corée afin de trouver un financement de quelques millions de dollars. Ce financement acquis, Moustapha Niasse l’a fièrement annoncé, suscitant les sarcasmes de Diallo : « Le Sénégal exporte des phosphates, de l’acide phosphorique, des sables titanifères, zircon et autres, de l’or et demain du pétrole, du gaz naturel et du fer. Le citoyen se demande pourquoi mendier pour numériser l’Assemblée nationale avec toutes ces richesses ». Et d’ajouter : « Alors que Macky Sall paie un million de dollars à l’agresseur DSK dans des paradis fiscaux, il mendie quelques millions de dollars à la Corée du Sud pour refaire l’Assemblée nationale. Et Moustapha Niasse de nous l’annoncer fièrement comme un succès. Quelle honte! En 1960, la Corée du Sud n’était guère plus développée que le Sénégal » raille-t-il, peut-être à juste raison. Car, en 1960 alors que nous venions juste d’accéder à l’indépendance, la Corée était plus pauvre que le Sénégal avec un niveau de vie très bas. Mais grâce au volontarisme de ses dirigeants et au travail acharné de sa population, ce pays est devenu aujourd’hui un modèle industriel et le niveau de vie de sa population dépasse de loin celui de la plupart des pays européens.

« Ici le Système organise les flux financiers illicites dans des paradis fiscaux, l’évasion fiscale. Le Sénégal incapable de trouver quelques millions de dollars pour l’AN, symbole de la souveraineté populaire, je n’y crois pas ! » s’écrie-t-il.

Pour Mamadou Lamine Diallo, notre pays pouvait parfaitement se passer de cette « coopération » étrangère mais, à l’en croire, ce sont nos autorités, sans imagination aucune, qui développent un complexe, celui de la main tendue.

Macky Sall et Moustapha Niasse apprécieront.