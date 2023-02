​Procès Mambaye Niang vs Ousmane Sonko- Révélations sur les mesures de sécurité exceptionnelles prises

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, un dispositif de sécurité exceptionnel a été calé pour les besoins du procès tant attendu opposant Mambaye Niang prévu ce jeudi 16 février 2023.



"Croyez moi , tout sera passé au peigne fin, pour ainsi dire que des mesures et non des moindres sont d’ores et déjà prises pour empêcher tous ceux qui espèrent assister à ce procès d'accéder au tribunal à l'exception des deux parties entre autres avocats; bref, il y' aura avant, pendant et après par un dispositif de sécurité exceptionnel" nous souffle une source judiciaire au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat.



En somme, notre interlocuteur, sous le sceau de l'anonymat, laissera entendre qu'il s'agit d'un véritable défi en matière de sécurité. "C'est pour cela qu'il est prévu un dispositif de grande envergure pour éviter tout débordement." glisse t'il



Pour l'heure, il est impossible de savoir l'effectif exact de policiers et gendarmes mobilisés autour de ce véritable événement judiciaire mais ce qui est évident le palais de justice de Dakar sera l'un des endroits les plus sécurisés du Sénégal.



Il nous revient que dès potron-minet (comprenez dès l'aube), un large périmètre de sécurité sera mis en place autour du parquet et tous les accès seront fermés à la circulation.



Pour les rares personnes qui aurons accès, entendez les parties adverses (avocats, entre autres), il faudra se soumettre à des fouilles systématiques aux abords du tribunal.



"Ecoutez, nous tenons tous à ce que cette affaire de diffamation qui oppose le ministre Mambaye Niang à Ousmane Sonko soit jugé comme n’importe quel autre procès" nous souffle un auxiliaire de justice. Qui renchérit qu'il est question d'assurer, autant que possible, la sérénité des débats. Du moins, sauf revirement.







Affaire à suivre...





njaydakarposte@gmail.com