​Réélection de Macky Sall - Le mouvement sportif derrière Matar Ba s’engage

Réélire le Président Macky Sall, et ce, dès le premier tour tel est l’objectif du Mouvement Citoyen Conscience Sportive et développement (Mccsd). La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi 27 novembre 2018 en présence du ministre des Sports Matar Ba.



Composé de sportifs de toute discipline, Mccsd se veut une vitrine du bilan de Macky Sall en général et particulièrement dans le sport. L’idée de soutenir l’actuel locataire du palais est né après le décès de Jules François Bocandé, un ancien international sénégalais. En effet, constatant « le soutien inconditionnel apporté aux sportifs par le Président et son gouvernement », Lamine Mboup, ancien international de foot ball, est revenu sur les réalisations de Macky dans le sport. «Nous avons un joyau sportif qui fait la fierté de tous » a-t-il dit devant les yeux approbateurs de Matar Ba. Qui, faut-il le mentionner, a été conquis par la capacité de mobilisation du Mccsd.



Parmi les soutiens dans la salle de Fun city pleine à craquer, il y avait les anciennes gloires du basket. Kancou Coulibaly et Morica Fall, entre autres, se sont fait distinguer. L’ancienne championne d’Afrique de saut en hauteur était aussi de la partie. Mariama Mendoza s’est dite « déterminé à mouiller le maillon pour la réélection du Président ». Le double mondialiste en Taekwondo, Bala Beye s’est quant à lui s’est dit qu’il «faut être plus fort, plus haut mais surtout plus rapide pour le président car il nous a tout offert. Le stade Dakar Arena en est la preuve ». Le président dudit mouvement a préféré voir un signe quant à la création de Mccsd. «Les sportifs sont des personnes difficiles à convaincre (…) Ça sera une victoire à travers la solidarité des anciens sportifs et ceux en activités » a-t-il déclaré. Avec un « tel soutien » Matar Ba s’est dit « confiant pour victoire au soir du 24 Février » devant le secrétaire du gouvernement Seydou Gueye et l’ancien premier ministre Aminata Touré.