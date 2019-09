​Révélations sur l'accueil réservé au Pr Macky Sall au Burkina..Ce que l'on sait sur le rôle joué par Harouna Moussa Dia

En descendant d'avion samedi dernier sur le tarmac de l'aéroport international Thomas Sankara, le Président Macky Sall ne savait pas qu'il allait être reçu par l'ensemble de la communauté sénégalaise établie au Burkina Faso. Il s'était rendu à Ouagadougou pour prendre part au sommet de la CEDEAO consacré à la Paix et à la Sécurité.

Comme révélé samedi dernier par dakarposte, cette forte mobilisation a ému le Président Sall qui a tenu à remercier la communauté sénégalaise et qui a reçu ses responsables à cet effet.

En vérité, ce sont tous les Sénégalais, sans distinction de camp ou d'appartenance politique qui ont fait le déplacement jusqu'à l'aéroport pour honorer leur président. Ce dernier, pour leur rendre le "njukël" s'est déplacé à pied du salon d'honneur jusqu'à l'entrée de l'aéroport afin de communier avec les siens. Ce geste a été tellement apprécié de nos compatriotes établis au Pays des Hommes Intègres que certains en ont versé des larmes. Naturellement, cette forte mobilisation n'a pu se faire sans l'implication personnelle de son ami Harouna Dia qui n'a ménagé ni ses forces ni sa poche afin que l'accueil populaire soit conclue par un succès. Harouna a ratissé large sans prendre en compte les camps politiques des uns et des autres, il a seulement demandé à tous les Sénégalais de venir accueillir avec honneur et dignité leur président de la République. Son appel a été fortement entendu.

Si bien que le Président Sall, satisfait de cet accueil populaire auquel il ne s'attendait pas, a décidé de rencontrer la communauté pour les remercier. Au passage, il leur a laissé une grosse enveloppe aussi balèze que les biceps du "Roi des Arènes qui, selon les responsables reçus, sera utilisée à bon escient.

C'est le lendemain que l'argent leur a été remis par Harouna Moussa Dia en personne à l'hôtel Laico du Burkina, pour le plus grand plaisir des membres de la communauté sénégalaise qui ne cessent de s'épancher en remerciements pour Macky Sall et Harouna Dia, artisan principal de cet accueil des plus chaleureux. Mention spéciale donc pour l'ami du Président qui ne rate aucune occasion pour lui magnifier son attachement et son dévouement.