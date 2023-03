​SUMA CARTEL

A l'image du cartel de medelin et du sinaloa, suma assistance est-il devenu un cartel?

Comment peut-on prêter serment et laisser une personne mourir parceque n'étant membre d'un parti? Comment peut-on accepter de jouer un rôle dans un mortal combat dont le seul but est de tuer de jeunes innocents, destabiliser le pays, semer le désordre, mettre le pays dans un chaos profond.

Comment peut- on transformer une structure sanitaire en un lieu de théâtre où les acteurs ne font que mentir et manipuler. De fausses perfusions, de faux malades et de fausses maladies. Non un crime n'est jamais parfait.

Gravissime!!!

Et la déonthologie aux oubliettes ou à la poubelle?

Cette manipulation est le résultat de tant d'années d'exercice de la patin pour ne pas dire DSk.

J'interpelle l'ordre des médecins et je l'exhorte à prendre leur responsabilité par rapport à cet acte criminel.

Ne laissez pas de petits dévoyer votre profession. La médecine est un métier noble et les médecins des sauveurs.

Arrétez cette comédie show avant qu'il ne soit trop tard.

La place d'un criminel n'est dans un hôpital.

Sauvez notre système de santé, sauvez nos vies



Fatou Thiam

Présidente du mouvement ALUR