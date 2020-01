​SUSPENSION DU SIGNAL DE LA SEN TV: Pape Samba Sène invite l’Autorité à régler le problème sans délai

La suspension du signal de la Sen Tv continue de susciter des réactions. Et c’est au tour du Directeur de L’Evidence, Pape Samba Sène, de condamner cette décision de Babacar Diagne de suspendre la Sen Tv avant d’appeler l’Autorité compétente à rétablir Bougane Gueye dans ses droits. « En tant que Directeur de L’Evidence quotidien, par ailleurs Administrateur du site en ligne senenet.net, je manifeste toute ma solidarité au groupe D-Media et à son patron, M. Bougane Gueye Dani. Je pense bien que les rédactions et les télévisons ne sont pas à fermer. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c’est que d’un seul coup, le CNRA empêche des pères de famille de travailler et des millions de Sénégalais de suivre la Sen Tv. Vraiment je trouve cela déplorable. Au regard de la démocratie du pays, de la liberté d’expression, de telles décisions devraient être dépassées. Le CNRA gagnerait alors à privilégier le dialogue. Cette décision finale est certes dissuasive, mais elle doit être l’ultime recours. Malheureuse dans cette affaire, le CNRA a fait montre d’un certain empressement. Suspendre une chaîne de télé de cette manière est vraiment regrettable. J’en profite pour interpeller les plus hautes autorités du pays à régler cette affaire dans les plus brefs délais », a notamment dit le Boss de l’Evidence quotidien.