​Scrutin Législatif : Mamadou Racine Sy remet 30 000 signatures à Benno Book Yakaar.

Le mouvement And Liggey Sénégal ak Racine (Alsar) a réussi le tour de force de trouver près de 30000 parrains pour soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar. Avec plus de 10000 parrains, le département de Podor a glané le plus grand nombre de signatures.

Thiès et Dakar ne sont pas en reste, loin de là de même que Diourbel,Tambacounda,Matam ,Louga Idem pour toutes les autres régions dans lesquelles Alsar revendique aujourd’hui un ancrage très fort.

Accompagné d’une délégation composée d’éminents membres du mouvement, Racine Sy est parti remettre au siège de l’APR ces signatures à la Coordinatrice nationale de Benno Bokk Yaakar chargée du pôle parrainage, l’ancien Premier Ministre, Aminata Touré, représentée par son assistante Oumou Khairy Sall.

Madame Sonko visiblement satisfaite , a qualifié cette performance de belle moisson.

Alsar fait ainsi preuve d’un dynamisme et d’un engagement extraordinaires, au vu du caractère difficile et délicat de l’opération parrainage.

Les Sénégalais ont développé depuis belle lurette une maturité politique ; ce qui fait qu’il faut trouver des trésors d’imagination afin de les convaincre.

Une mission qu’Alsar a parfaitement réalisée en un court laps de temps.

Mamadou Racine Sy et son mouvement ont pu développer un réseau dense de sympathisants et de militants. Alsar est dans une dynamique d’expansion sur l’étendue territoire national.

Ce qui est tout à l’honneur de son Président- fondateur.

Le Président Racine Sy a réaffirmé les ambitions légitimes du mouvement qui a réussi à s’implanter sur toute l’étendue du territoire national avec des cellules installées dans toutes les régions.

Alsar s’apprête d’ailleurs à organiser une grande mobilisation à Dakar pour requinquer les troupes en vue d’une victoire eclatante de la majorite presidentielle lors des législatives à venir.

Au dela de ce lot important, les cellules d’Alsar disséminées à travers le Sénégal ont aussi déposé des lots importants de parrainage au sein des commissions departementales. Bien ancré au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar comme l’a voulu le Président Racine Sy, Alsar s’évertue chaque jour à accompagner sans réserve le Président Macky Sall.