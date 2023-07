​Sept arrestations en Suisse pour des saccages inspirés par les émeutes en France

Six adolescents et un adulte ont été arrêtés à la suite de dégradations de magasins à Lausanne, inspirées par les émeutes en France, a annoncé ce dimanche la police suisse. Il s'agit de jets de pierres et de bris de vitrines, a précisé la police.



"Faisant écho aux événements et émeutes qui font rage en France, plus d'une centaine de jeunes se sont rassemblés au centre-ville de Lausanne et ont causé des déprédations sur les commerces. Sept personnes ont été interpellées", a indiqué la police de Lausanne dans un communiqué.