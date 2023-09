​Signes apparus à la naissance du Prophète Mouḥammad (PSL)

De nombreux signes sont apparus à la naissance du Prophète ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam, et parmi eux, il y a ce qui qu'a rapporté Al-Bayhaqiyy et Ibnou `Açākir et d'autres qu'eux encore avec leurs chaînes de transmission jusqu'à Hāni' Al-Makhzoūmiyy, qu'il a dit: « Quand ce fut la nuit durant laquelle est né le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam, le palais de Chosroês a tremblé et quatorze de ses balcons se sont effondrés, le feu de Perse s'est éteint alors qu'il n'avait cessé de brûler depuis mille ans et la lagune de Sāwah (ville de Perse) s'est asséchée... ».



Et dans l'effondrement des quatorze balcons, il y avait un signe qu'il ne restait que quatorze des rois de Perse, dont le dernier vécut à l'époque du califat de `Outhmān, que Allāh l'agrée.



Quant au feu que les perses adoraient au lieu d'adorer Allāh, qu'ils approvisionnaient et attisaient nuit et jour, il s'est éteint.



Pour ce qui est de la lagune de sāwah, où les bateaux se déplaçaient jusqu'alors, elle s'est asséchée.



Parmi les signes qui sont apparus à sa naissance ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam, les démons furent lapidés. Ils reçurent des projectiles de feu à partir du ciel et les nouvelles qu'apportent les anges du ciel leur devinrent inaccessibles, conformément à ce que certains savants ont cité. Toutefois, ce qui est plus connu et retenu, c'est que la lapidation des démons par les flammes a eu lieu lors de l'avènement de sa mission ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam.



Parmi les signes encore, il y a que les nouvelles du ciel furent voilées à 'Iblīs, qui a alors crié et a poussé un cri terrible identique à celui qu'il avait poussé lorsqu'il avait été maudit, lorsqu'il a été chassé du paradis, lorsque le Prophète ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam est né et lorsque Al-Fātiḥah a été descendue par révélation. Cela a été rapporté par le ḥāfiḍh Al-`Irāqiyy dans Al-Mawridou l-Haniyy d'après Baqiyy Ibnou Makhlad.



Et encore parmi ces signes, il y a ce que l'on a entendu provenant de l'intérieur des statues, les voix annonçant la bonne nouvelle de l'apparition de la vérité dans le temps où le soleil a quitté le milieu du ciel.



Voici en résumé ce qui est arrivé lors de la naissance du Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam. Tout cela indique le degré élevé du prophète Mouḥammad صلى الله عليه وسلم. Nous demandons à ce que Allāh nous fasse profiter des bénédictions de notre Prophète صلى الله عليه وسلم.