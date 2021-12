​Social : Doro Gaye et son équipe en banlieue pour la formation de 200 jeunes.

La Cellule d’appui au Président (CAP) poursuit ses tournées. Cette CAP a été mise en place par le promoteur social Doro Gaye, un citoyen qui souhaite apporter son soutien à tous les candidats aux locales investis par la coalition BBY.

Après avoir apaisé l’espace universitaire en se rendant auprès des étudiants à qui il a distillé de sages paroles, après une tournée dans la région de Kaolack où il a soutenu les candidats de Benno, il s’est rendu ce samedi dans la banlieue dakaroise.

Sa délégation a naturellement été accueillie en grandes pompes à Pikine. C’est d’ailleurs le maire de cette grande et tumultueuse commune, Abdoulaye Timbo, par ailleurs oncle du président Macky Sall qui a tenu à présider le comité d’accueil pour recevoir Doro Gaye et sa délégation. Mais il y avait aussi aux premières loges la dame Awa Niang, responsable départemental des femmes et Abdoulaye Diagne, coordonnateur national du Mouvement des étudiants et élèves républicains (MEER) et tous les candidats des 12 communes de la ville de Pikine.

Bien sûr, les maires sortants et les nouveaux candidats investis ont tous salué son engagement auprès de Macky Sall et, surtout, surtout ils ont magnifié le cadeau qu’il leur a pporté : La formation de 200 jeunes pour mieux coordonner les actions de cette Cellule et accompagner les candidats de la Coaliton BBY en vue des prochaines échéances électorales.