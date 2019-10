​Sokhna Moumy Kébé - Quand la célèbre dame affiche son "je-m'en-foutisme" dans une salle de gym !

C'est une dame qui est souvent citée dans plusieurs affaires. Son nom apparaît d'ailleurs dans le contentieux opposant Serigne Ahmadou Mbacké à Abdoulaye Sylla, patron d'Ecotra. Cette affaire a fini par atterrir devant le tribunal, lequel avait condamné Serigne Ahmadou Mbacké à payer à l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla d'Ecotra la somme de 480.000.000F CFA au principal et 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts. par la même occasion, les juges ont validé l’hypothèque conservatoire inscrite sur le lot 04/A du TF n° 5278/NGA et le lot n° 10346 du TF n°1711/NGA appartenant à Serigne Ahmadou Mbacké. Pourtant, Serigne Ahmadou Mbacké dit "Inzaghi" avait gagné un premier procès au pénal. Et dans cette affaire, le nom de Moumy Kébé est souvent revenu. "Et voilà que l'illustre dame, comme pour se moquer de tout ce qui se dit sur elle, en remet une couche avec cette vidéo où elle semble narguer son monde" glisse un vieux aux cheveux de cendre rencontré dans un café dakarois