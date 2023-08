​Terrain synthétique offert aux habitants de Liberté 6 par Elimane Lam- Le touchant message de Doro Gaye

Depuis l'étranger où je séjourne depuis quelques semaines, je tiens à adresser toutes mes félicitations à mon ami et frangin Elimane Lam pour ce joyau, je fais allusion à ce terrain synthétique si impressionnant à bien des égards, qu'il a offert à Liberté 6.



C’est à juste titre, que devez être fier car la modernisation de ce terrain dans ce quartier où vous avez grandi a, force est de le reconnaitre, consacré votre ardeur sans pareille et votre persévérance dans l’élaboration d’un travail de titan que vous avez su mener à bien.



Sportif inné, homme de l'ombre, vous avez certainement compris que touchant une majorité de la population – jeunes, adultes, personnes âgées- l’activité sportive et physique ne favorise non seulement la santé et le bienêtre de la population, mais transmet également des valeurs sociétales.



Vous pouvez vous enorgueillir d'avoir contribué à l’épanouissement des habitants de ce fief qui vous a vu naitre et grandir mais aussi et surtout au développement du lien social. À preuve, toute la population de Liberté 6, comme si elle s'était passée le mot, n'a pas voulu perdre une miette de l'inauguration en grand apparat suivi à travers les quatre coins du globe par la magie de la toile.



Cette nouvelle structure sportive servira également d'espace d'entraînement et d'organisation d'activités sportives, à même de favoriser l'émergence de nouveaux talents parmi les jeunes générations dans le domaine du sport.



Elle permettra également le développement des aptitudes sportives chez les enfants et les jeunes, la lutte contre la délinquance juvénile et l’intégration socio-sportive des populations cibles à travers un large accès aux équipements et services de base.





Je profite de l'occasion pour inviter vos partenaires du secteur privé à accompagner les efforts de l’Etat dans la réalisation des infrastructures sportives pour motiver davantage les ambitions de notre jeunesse dans la quête de l’excellence.



Mais au-delà du football, cette belle infrastructure dédiée à la jeunesse est une invite à poursuivre votre chemin sur la voie de l’excellence et de la fraternité humaine qui forgent la cohésion et la grandeur d’une nation





Bref, félicitations pour cette merveilleuse performance qui marque, encore une fois, votre volonté de maintenir vos efforts en faveur de la vie associative, du sport et de la jeunesse.

Vous avez encore prouvé que vous êtes un champion !