​URGENT- Disparition mystérieuse de cette femme à son dernier mois de... grossesse !

C'est une mystérieuse disparition qui alimente les débats. D'aucuns se perdent en conjectures. En effet, dakarposte a appris (preuves à l'appui) que cette dame, sur l'image, nommée Coundoul , surnommée Maman, s'est bizarrement volatilisée.



"Maman Coundoul enceinte et presque à terme a disparu depuis ce matin. Nous prions à toute personne ayant des informations sur elle de nous contacter au 70 579 79 51 ou au 77 373 83 03 Que dieu prend soin d'elle et de l'enfant qu'elle porte " lit-on dans le communiqué d'un proche de la disparue.





Aux dernières nouvelles, les forces de défense et de sécurité ont lancé un avis de recherche aux fins de retrouver Maman Coundoul.





Affaire à suivre...