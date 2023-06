Matignon a annoncé qu'une réunion se tiendra ce vendredi à 18h30 entre les ministres et les plateformes numériques.



Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot, vont "alerter" les plateformes "sur leur responsabilité et leur demander leur appui notamment pour identifier les utilisateurs de réseaux sociaux qui participent à la commission d’infractions".