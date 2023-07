​Urgent- "Cité Imbécile"... rasée...Des sanguinaires éparpillés dans la nature

C'est la der des ders que vous file dakarposte ! En effet, des bulldozers sont arrivés à l'aube pour repartir quelques heures plus tard sur un champ de masures en ruine.En effet, les les autorités ont rasé, sous la supervision de la gendarmerie, "Cité Imbécile", située dans la Commune de Hann, réputée pour être un sanctuaire des malfrats de Dakar.Ouf de soulagement serait-on tenté de dire car cette cité était la niche de malfrats sanguinaires qui sont la plupart des étrangers. Les délinquants de cette cité, qui dictaient leur loi, empêchaient les habitants de Hann, Mariste, Hlm, Colobane entre autres les automobilistes de l’autoroute de dormir du sommeil du juste.Dakarposte a appris qu'ils sont au nombre de ceux-là qui ont activement participé aux émeutes à DakarAinsi, cet entrelacs crasseux de maisons bricolées a été entièrement détruit mais l'équation reste entière car des centaines de va-nu-pieds, malfaiteurs impitoyables, sont dans l'errance au nom de la "loi et l'ordre".Les Forces de Défense et de Sécurité sont avertis !