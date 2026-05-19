𝙏𝙄𝙍𝘼𝙂𝙀 𝘼𝙐 𝙎𝙊𝙍𝙏 𝘿𝙀𝙎 𝙀́𝙇𝙄𝙈𝙄𝙉𝘼𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀𝙎 𝘿𝙀 𝙇𝘼 𝘾𝘼𝙉 2027 | Champion en titre, le Senegal loge dans le Groupe J

Rédigé par Dakarposte le Mardi 19 Mai 2026 à 15:11 modifié le Mardi 19 Mai 2026 - 15:12

𝙏𝙄𝙍𝘼𝙂𝙀 𝘼𝙐 𝙎𝙊𝙍𝙏 𝘿𝙀𝙎 𝙀́𝙇𝙄𝙈𝙄𝙉𝘼𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀𝙎 𝘿𝙀 𝙇𝘼 𝘾𝘼𝙉 2027 | Champion en titre, le Senegal est logé dans le Groupe J en compagnie du Mozambique, du Soudan et de l’Éthiopie.

La campagne qualificative débutera lors de la fenêtre FIFA de septembre 2026.

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