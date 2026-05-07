🚨🚨🚨 ALERTE DU MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET DU SENEGAL

Voici le Communiqué qui nous est parvenu :



Le Ministère des Finances et du Budget constate avec regret la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une information faisant état d’une prétendue baisse de l’avance Tabaski aux agents de l’État.



Contrairement aux allégations relayées dans cette publication, aucune mesure de réduction de l’avance Tabaski n’a été prise. Les paiements ont été effectués conformément aux dispositions en vigueur, sans aucune baisse des montants accordés.



Le Ministère condamne fermement la recrudescence de telles pratiques de désinformation et invite les citoyens à se référer exclusivement aux canaux officiels de communication pour toute information relevant du département ministériel.























































igfm