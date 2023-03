🚨 MOZAMBIQUE - SÉNÉGAL : SANS BRILLER, LE SÉNÉGAL S'IMPOSE ET SE QUALIFIE POUR LA CAN !

Parfois, il faut uniquement retenir la victoire, et c'est surement ce que se diront les Sénégalais ce soir.

En déplacement sur la pelouse du Mozambique à l'occasion des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, les Lions de la Teranga ont fait le boulot en s'imposant sur le score de 1-0.

Les champions d'Afrique en titre ont rapidement fait la différence par l'intermédiaire de Boulaye Dia (18e, 1-0).

En seconde période, Sénégalais ont du faire face à une équipe du Mozambique qui a su se procurer quelques opportunités, mais sans jamais trouver la faille. Le Sénégal s'impose 1-0 et se qualifie pour la CAN !



Pour résumer

