🚨 URGENT 🚨 TRIPOLI BRÛLE ! LA CHASSE AUX MIGRANTS EST LANCÉE !

« La situation ici ne semble pas prometteuse. ” C'est un message d'aujourd'hui, directement des rues de Tripoli, Libye.

Une vague sombre s'est intensifiée. Depuis hier soir, les opérations de chasse coordonnées contre les réfugiés et les migrants à la peau noire se sont intensifiées au-delà de l'imagination.



C'est un règne de terreur ! Des maisons et des zones entières de Tripoli sont en cours d'évacuation : Al Sarraj, Gargaresh, Al Dreibi, Gaser Bin Ghashir, Al Krimiya et Taja.



❌ Arrestations

❌ Expulsions forcées

❌ Agressions physiques



Regardez ces images !

Ils montrent des forces masquées en pleine tenue, armées. Ils montrent des hommes forcés de s'allonger face contre terre dans l'herbe Ils montrent les gens chargés dans des pickups comme du bétail. Ce sont des gens qui ont besoin de sécurité, pas des criminels.



Un grand nombre de personnes ont déjà été détenues et transférées dans différents centres de détention.



Le message se termine avec un espoir simple et terrifiant : « Nous espérons que cette vague se terminera sans plus de mal. ”

Nous ne pouvons pas juste espérer !



Il faut agir !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR AMPLIFIER CETTE VOIX !



LE MONDE NE PEUT PAS FAIRE SEMBLANT QU'IL NE SAIT PAS !



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Par Ebrima