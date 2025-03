🛑 Déclaration du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, après la prière de l’Aïd el-Fitr à la Grande Mosquée de Dakar.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé les citoyens à cultiver la solidarité, l’écoute et le dépassement de soi pour renforcer l’unité nationale et faire avancer le Sénégal dans l’harmonie. Il a sollicité les prières des chefs religieux pour la stabilité et l’unité du pays. Il a aussi réaffirmé son engagement à écouter le peuple et à gouverner avec rigueur et humilité afin de répondre aux attentes des Sénégalais. Enfin, il a souligné l’importance de construire un avenir à la hauteur des sacrifices et des espérances des citoyens, tout en leur souhaitant une bonne fête.





























































Le Soleil