100 millions f cfa volés à Ouakam: 2 braqueurs arrêtés par la Dic, 17 millions récupérés, le cerveau recherché

Les investigations menées par les éléments du Groupe de Recherches et d'interpellations (GRI) de la Dic ont permis d'arrêter deux des trois agresseurs. Il s’agit du peintre K.Fall (25 ans) et du tapissier C.M.Sidibé, âgé de 23 ans.



Selon les informations exclusives de Seneweb, les hommes du commissaire Séne ont réussi également à récupérer 17 des 100 millions francs CFA volés sur un motocycliste.



Les investigations se poursuivent pour faire tomber le cerveau de la bande répondant au nom de Souleymane Bâ (voir photo).



Le gang à Souleymane Bâ avait loué un appartement meublé aux Parcelles-Assainies



Ce coup de filet est consécutif à l’exploitation des images des vidéos de surveillance et des renseignements reçus. La descente effectuée aux Parcelles-Assainies par la Dic dans la matinée d'hier a permis d'interpeller le duo dans un appartement meublé. Interrogé sur procès-verbal, Fall et Sidibé sont passés aux aveux.



Le caïd Souleymane Bâ est activement recherché par la Dic.



Pour rappel, un motocycliste qui revenait d'une banque de la place a été attaqué vendredi dernier à Ouakam et dépouillé de son sac contenant la rondelette somme de 100 millions francs CFA.



A cet effet, la victime Cheikh Badiane a porté plainte au niveau de cette unité d’élite de la police nationale. Le lendemain des fait, les enquêteurs ont cerné le gang incriminé.































Seneweb