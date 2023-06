3ème mandat. Halte aux contorsions de trouillard.

Lorsque Mr Macky Sall bombe le torse, soit il est embusqué derrière 6000 FDS, soit il est à des milliers de kilomètres du Sénégal. Il vient de le démontrer à nouveau ce Mercredi 21 Juin 2023 où depuis la France il promet l’enfer aux anti 3ème mandat, à son adversaire politique sans le nommer, et promet également la victoire pour son camp sans oser dire clairement s’il sera candidat ou pas. Même pour cette déclaration en France, il a dû supplier la police nationale française de barricader la rue menant à la résidence de l’ambassade du Sénégal où il s’exprimait.





Si le courage figurait parmi les critères de validation d’une candidature aux présidentielles, la question de sa 3ème candidature serait réglée car en matière de courage il nous a suffisamment démontré qu’il en est foncièrement dénué.



En effet, jamais depuis la débâcle aux locales de 2014, Mr Macky Sall n’a plus osé organiser de scrutin sans avoir au préalable procédé à un filtre anti adversaires de taille au lieu de faire face avec courage à ses adversaires.



Depuis cette raclée infligée par des adversaires qui n’ont pas 1° de ses moyens, Mr Sall refuse de monter à nouveau sur le ring sans qu’au préalable lui qui se dit un roi des arènes avec ses « o fagni feign feign, O watchia tchia » choisisse de n’affronter que des Yawou Dial, exige qu’ils aient aussi les mains liées dans le dos et les yeux bandés durant le combat, choisisse les organisateurs + arbitres + juges parmi les membres de sa cour.



Et malgré la réalisation de toutes ses exigences, ce roi des arènes en carton, dès le coup de sifflet et ses premiers jeux de jambes, trébuche seul et se fracasse le visage à même le sable. Cela ne l’empêche pas après de se relever, la bouche dégoulinant de sang, de hisser les bras en l’air en signe de victoire, sous les regards amusés du public et de ses adversaires.



Le courage, ses prédécesseurs n’en manquaient pas. Jamais ils ne choisissaient leurs adversaires et éliminaient les plus menaçants au prix de 50 vies perdues et d’une boucherie sans nom sur des citoyens désarmés.



Lorsque Abdoulaye Wade a été pris en flagrant délit de reniement sur le 3ème mandat, avec une vidéo sortie soudainement de nulle part, il a eu le courage d’assumer par un « Ma wakhone, wakhète », et d’affronter tous ses adversaires politiques.



Quant à Mr Macky Sall, depuis 2019, à la question sur ses intentions de briguer un 3ème mandat qu’il sait illégal, il se livre à des contorsions interminables, à des faux fuyants, se cache derrière des femmes qui disent OUI à sa place. Confronté à ses dizaines de VAR, il répond par un déni malsain de la réalité et renvoie aux propos de Ousmane Sonko parce qu’il avait juste que Mr Macky Sall trahirait en cas de vote du OUI au référendum.



Voilà un président de la république qui depuis plus de 4 ans, cherche le courage de dire lui-même à sa population « Ma wakhone, wakhète ». Craignant une réplique à la hauteur de la trahison, il semble visiblement s’être dit qu’avant de parler un jour :



** Il va d’abord suréquiper les FDS derrière lesquelles il se cachera pour faire sa déclaration de trahison



** Il va renforcer, équiper et armer les milices de l’APR



** Il va remplacer les hommes soupçonnés d’être intègres par des mercenaires sans foi ni loi



** Il va apeurer la population anti 3ème mandat par l’usage de balles réelles sur les manifestants, par des exactions et tortures



** Il va faire opérer des rafles de militants et sympathisants du Pastef parce qu’ils sont les plus déterminés à faire face à son totalitarisme



** Il va faire neutraliser le leader de l’opposition radicale en instrumentalisant la puissance publique



** Il va faire s’agenouiller en public les opposants les plus lâches, les plus couards, les plus traîtres



** Il va tendre la carotte à la presse corruptible, user du bâton contre les groupes de presse qui se veulent libres, imposer la censure sur les crimes et exactions, emprisonner des journalistes en guise d’exemple



** Il va louer les services de consultants internationaux qui vont sillonner le monde pour vendre son image et la pertinence d’un 3ème mandat



Et une fois tous ces préalables réunis destinés à lui redonner du courage, il pourra se tenir devant les caméras pour affirmer qu’il n’a jamais dit ce que tout le monde a entendu, qu’il n’a jamais fait ce que tout le monde a vu, qu’il veut poursuivre le bilan positif que lui seul perçoit.



En réalité, Mr Macky Sall sait qu’il est bien plus honni que Wade en 2012, qu’aucune sortie honorable ne lui est plus possible, qu’il lui sera difficile d’échapper lui et sa famille de la prison. Il sait que Mr Ousmane Sonko candidat raflera tout sur son passage. Il sait aussi que Mr Ousmane Sonko non candidat, ses mots d’ordre sont aussi suivis que des « Ndigeuls ».



Mr Macky Sall est conscient qu’il n’a plus le moindre soutien dans le monde, c’est pourquoi il parle de complot international contre sa personne et contre le Sénégal parce qu’il regorge de pétrole.



Face à ce dilemme sans solution, Mr Macky Sall sait qu’il sortira par la petite porte. Il a donc opté avant son départ pour un bain de sang en guise de vengeance contre la population anti 3ème mandat, contre les supporters du Pastef, contre les démocraties alliées du Sénégal, contre les organisations de défense des droits de l’homme, contre tous ceux qui ont contribué à le réduire à sa plus simple expression.



Il est encore plus pressé d’en découdre davantage avec la population parce qu’il sait qu’elle est pressée de faire de lui un Dadis Camara, un Blaise Compaoré, un Mouhamed Ould Abdel Aziz, un IBK, un Alpha Condé, un Yaya Djamé, un Laurent Gbagbo.



Il faut donc s’attendre à des centaines de morts avant son départ. Cheikh Yérim Seck n’a fait que dire tout haut jusqu’où ce régime est prêt à aller s’il le faut pour conserver le pouvoir. Il ne faut donc s’attendre à rien d’autre le 25 Juin hormi le top départ d’une nouvelle boucherie par procuration d’un mauvais perdant dénué de courage.



Boubacar SALL



E-mail. Boubacarsall369@hotmail.com