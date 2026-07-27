61ᵉ ÉDITION DU GRAND PRIX DU CHEF DE L’ÉTAT- ( COMMUNIQUÉ OFFICIEL)

COMMUNIQUÉ OFFICIEL



61ᵉ ÉDITION DU GRAND PRIX DU CHEF DE L’ÉTAT



Le Comité National de Gestion des Courses Hippiques (CNGCH) adresse sa profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République du Sénégal, pour son constant soutien aux courses hippiques à travers le prestigieux Grand Prix du Chef de l’État, vitrine de l’excellence de la filière équine nationale.



Le CNGCH remercie très chaleureusement toutes les hautes autorités, les partenaires et les nombreux acteurs de la filière qui ont effectué le déplacement à l’Hippodrome NDIAW MACODOU DIOP de Thiès, ce dimanche 26 juillet 2026, pour prendre part à cette grande fête du sport hippique.



Nos remerciements s’adressent particulièrement à :



•⁠ ⁠Monsieur le Ministre de l’Élevage et des Productions animales ;

•⁠ ⁠Monsieur le Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse et des Sports ;

•⁠ ⁠Monsieur le Président du Conseil d’administration de la LONASE ;

•⁠ ⁠Monsieur le Directeur général de la LONASE ;

•⁠ ⁠Les représentants des Ministères des Forces armées et des Infrastructures ;

•⁠ ⁠Les autorités administratives et territoriales ainsi que les autorités municipales de Thiès ;

•⁠ ⁠Les partenaires, propriétaires de chevaux, entraîneurs, jockeys, éleveurs, amateurs, professionnels des courses hippiques et l’ensemble des passionnés qui ont répondu présents.



Malheureusement, les fortes précipitations enregistrées sur la ville de Thiès ont rendu la piste impraticable. Soucieux de préserver la sécurité des chevaux, des jockeys et de l’ensemble des participants, le CNGCH a été contraint de reporter le Grand Prix.



Le Comité présente ses sincères excuses pour les désagréments occasionnés par cette décision, dictée exclusivement par des impératifs de sécurité et par des circonstances totalement indépendantes de sa volonté.



Le Comité National de Gestion des Courses Hippiques donne rendez-vous à l’ensemble des autorités, partenaires et acteurs de la filière hippique le dimanche 9 août 2026, à Thiès, pour la tenue de la 61ᵉ édition du Grand Prix du Chef de l’État.



Le CNGCH est convaincu que, grâce à l’engagement de tous, cette nouvelle date permettra de célébrer dignement le plus grand rendez-vous des courses hippiques du Sénégal.



Fait à Thiès, le 26 juillet 2026



Le Président du Comité National de Gestion des Courses Hippiques



Dr Amadou Bassirou FALL