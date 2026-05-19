ADMINISTRATION PUBLIQUE : LA 3ᵉ SPHÈRE MINISTÉRIELLE LIVRÉE À L’ÉTAT PAR LA SOGEPA SN

L’administration sénégalaise poursuit sa mutation vers Diamniadio. La Société de Gestion du Patrimoine de l’État (SOGEPA SN) a officiellement remis, ce mardi, les clés de la 3ᵉ Sphère ministérielle, un complexe administratif moderne destiné à accueillir plusieurs départements stratégiques de l’État. La cérémonie de remise officielle s’est tenue sous la présidence du Secrétaire général du Gouvernement, en présence du Secrétaire général de la Présidence de la République, des autorités administratives locales, des responsables de la SOGEPA SN ainsi que du promoteur SENEGINDIA, en charge de la réalisation du projet.



Implanté au cœur du pôle urbain de Diamniadio, le nouveau complexe est constitué de quatre immeubles de type R+8 avec sous-sol, bâtis sur une superficie de 3 150 m². L’infrastructure offre près de 20 000 m² de bureaux équipés et une capacité d’accueil estimée à 640 postes de travail. Pensée comme un espace administratif intégré, la 3ᵉ Sphère ministérielle comprend plusieurs services mutualisés destinés à améliorer le cadre de travail des agents publics. Le site dispose notamment d’une pharmacie, d’un cabinet médical, d’une mosquée, d’une chapelle, de quatre restaurants, d’un supermarché, d’une boutique ainsi que d’espaces réservés aux chauffeurs et aux forces de défense et de sécurité.

Le complexe comprend également 210 places de parking extérieur, des stationnements en sous-sol et 12 ascenseurs répartis entre les différents bâtiments.



À l’occasion de cette remise, les clés ont été attribuées aux représentants du ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique. Selon la SOGEPA SN, cette nouvelle infrastructure permettra à l’État de réduire les coûts liés à la location de bâtiments administratifs tout en offrant des conditions de travail plus modernes et fonctionnelles aux agents publics.



Cette réalisation s’inscrit dans la continuité de la stratégie de modernisation du patrimoine bâti de l’État à Diamniadio. La SOGEPA SN rappelle avoir déjà conduit plusieurs projets majeurs, parmi lesquels la Sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng en 2018, la Sphère ministérielle Habib Thiam en 2019 et la Maison des Nations Unies inaugurée en 2023.

Avec cette 3ᵉ Sphère ministérielle, les autorités sénégalaises entendent poursuivre la centralisation progressive des services administratifs à Diamniadio, devenue l’un des symboles de la modernisation de l’appareil d’État.





































Rts