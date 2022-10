AFFAIRE ADJI SARR- ​Sonko auditionné dans le fond le jeudi 13 Octobre 2022 par le juge ! (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Celui qui est présenté comme le "bourreau" d'Adji Sarr va déférer à la convocation du juge d'instruction aux fins d'être "cuisiné" (entendu) dans le fond.



En effet, sauf revirement, Ousmane Sonko, sera auditionné le jeudi 13 Octobre 2022.



En un mot comme en mille, " beug bëré bëré, bagn bëré bëré"» .



En termes clairs, qu'il pleuve qu'il neige ou qu'il vente, Sonko sera "cuisiné" dans ce que d'aucuns appellent prosaïquement " l'affaire Adji Sarr".



Quelles que soient ses déplacements chez les chefs religieux, quelles que soient ses déclaration fantaisistes et provocatrices dans la presse, il sera obligé de répondre devant Dame Justice des accusations de viol portées contre lui par la célèbre masseuse. Il n’y échappera pas.

C’est à la justice de décider s’il est coupable et non pas l’opinion.



D’ailleurs, en ce qui concerne l’opinion, la plupart des Sénégalais ne le croient pas innocent malgré ses déclarations et ses démarches politiques pour se disculper.

Les choses seront clarifiées dans quelques jours car on verra , peu après sa confrontation tant attendue avec Adji Sarr, si le juge d’instruction va l’envoyer devant un tribunal en l’inculpant derechef.



Affaire à suivre...





