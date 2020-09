APRÈS NIAKHAR, MACKY SALL ATTENDU A TOUBACOUTA

Au moment où ces lignes sont écrites, le chef de l’État, qui a entamé sa tournée économique, dans le centre du pays, est attendu à Toubacouta, à Fatick. Où il va visiter des champs de 10 hectares d’arachide et de six hectares de mil, des champs appartenant au député Pape Seydou Dianko, maire de Toubacouta et militant de l’Alliance pour la République (APR, parti au pouvoir).



Avant, la première étape de sa tournée l’a conduit à Niakhar, toujours à Fatick, où il a visité un champ de mil de l’Association sportive et culturelle (ASC) Jamm Bugum (je veux la paix en sérère).



Cette ASC, championne régionale de football, réalise des performances au niveau agricole.



En effet, pour la campagne agricole en cours, cette association exploite 524 hectares de mil, dont les rendements sont estimés à 528,8 tonnes, indique un document de la direction régionale du développement rural transmis à l’APS.



En 2019-2020, Jamm Bugum, créé en 1989, avait emblavé 399 hectares, qui ont donné 319,2 tonnes de mil, selon le document. Cette association cherche ’’à promouvoir un développement endogène, à partir d’initiatives locales’’, et à ’’lutter contre l’exode rural et l’insécurité alimentaire’’.



Macky Sall se rendra, demain dimanche, pour la dernière étape de sa tournée, à Kaolack, une autre région du centre. Où une part belle sera également réservée à l’agriculture, poumon de l’économie régionale, avec une série de visites de coopératives, toutes citées en modèles dans le Saloum.





A côté du revers de la médaille que constituent les inondations notées dans plusieurs localités du pays, les fortes pluies engendrent de véritables performances agricoles surtout dans ce contexte lourdement marqué par la Covid-19.



Après Kaolack, ce sera l’étape de Kaffrine avant la fin de sa tournée ce dimanche, 20 septembre.

























































emediasn