ASSANE MBACKÉ ET 10 PRÉVENUS ENVOYÉS EN PRISON

Le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Diourbel vient de placer sous mandat de dépôt Assane Mbacké et 10 autres prévenus. Le magistrat instructeur a accédé à la demande du procureur de libérer les mineurs et élèves. Les auditions se poursuivent encore. Cette affaire remet au goût du jour l’urgence de nommer un autre juge d’instruction. En effet, depuis l’affectation du magistrat Babeyel Dia comme président du tribunal d’instance de Keur Massar, le volume de travail du juge a plus que triplé surtout que Diourbel est la 4ème juridiction en matière de contentieux.



























































