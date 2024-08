Affaire Aziz Dabala et Waly- Ce que l'on sait du septième suspect activement recherché

Concernant l'affaire "Dabala", l'important et expéditif travail des policiers mobilisés de la DIC, sous la coupe du commissaire Adramé Sarr, a payé .



Dakarposte félicite nos perspicaces limiers qui ont mené de mains de maître l'enquête aboutissant à l'interpellation de pas moins de six suspects. Mais, aux dernières nouvelles, un septième suspect est activement recherché par les forces de défense et de sécurité.



Il nous revient de bonnes sources que deux frères jumeaux sont suspectés dans cet esclandre. L'un d'entre eux nommé Assane est tombé dans la nasse de la DIC, mais l'autre frangin (Ousseynou) signalé à Touba lors du Grand Magal, en cavale, a presque toutes les FDS à ses trousses.



Affaire à suivre...