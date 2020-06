Affaire Commandant Tamsir Sané: La perpétuité requise contre les présumés meurtriers

Le parquet a requis la perpétuité contre Idrissa Sow dit Peulh Bou Rafét, Kékoroba Bâ, Sidy Diallo, Doudou Bâ dit Demba Sirèye et Moussa Diao. Ces derniers sont les personnes citées dans le meurtre du commandant Tamsir Sané.



S’agissant de Khoureyssi Diallo et Pathé Bâ, le maître des poursuites a requis six mois assortis de sursis. A noter que le délibéré a été renvoyé au 2 juillet.



Pour rappel, Tamsir Sané, l’adjudant-chef et commandant de Koumpentoum a été abattu lors d’un braquage dans la nuit du 25 au 26 juillet 2019.