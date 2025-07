Affaire Khadim Ba / Cet ancien douanier attaque sévèrement la Douane : « ils ont inventé des faits »

Invité de l’émission « Soir d’infos » de la TFM, Ndao Badou Le Médiateur, ancien douanier, s’est exprimé sur l’affaire qui oppose l’homme d’affaires Khadim Ba Locafrique à la Douane.



Selon lui, dans cette affaire la Douane a inventé des infractions pour les coller à l’homme d’affaires puisque dit-il, « ce n’est pas Khadim Ba qui doit être poursuivi s’il y’a infractions mais la SAR (Société Africaine de Raffinage) qui est importatrice et le transitaire. Khadim Ba n’est ni importateur, encore moins déclarant en Douane, pourquoi lui faire endosser des faits en l’accusant d’importations sans déclaration alors que les cargaisons dont la Douane dit n’avoir vu nulle trace, ont bel et bien été déclarées par la SAR.

D’autre part, sur l’accusation de non-rapatriement de bénéfices ou commissions dont Khadim Ba serait l’auteur, aucune loi ne l’y oblige et pour preuve, la BCEAO vient d’intégrer cette obligation en 2024.

En dehors de ces accusations erronées, la rédaction des PV est entachée d’irrégularités qui fait que ces documents doivent être déclarés nuls.

Et le juge ayant désigné un expert pour être éclairé a reçu son rapport qui blanchit totalement Khadim Ba. Que fait donc Khadim Ba en prison ? »



Pour le douanier à la retraite, « la Douane s’est complètement fourvoyée et s’entête à préserver son honneur avec des arguments fallacieux et que le Président de la République devrait arrêter cette mascarade qui porte préjudice à l’économie du pays au-delà de la personne de Khadim Ba »