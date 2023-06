Affaire Sweet Beauty : Les femmes et les jeunes de Yewwi annoncent une plainte contre Adji Sarr

Initialement prévu au siège du PRP, le point de presse des Mouvements des femmes et des jeunes de la coalition Yewwi Askan Wi(Yaw), s’est finalement tenu au siège du Pur.



Selon Maïmouna Dièye, maire de la Patte d’Oie, cette situation résulte de la volonté du Président Macky Sall et de son gouvernement de faire taire tous ceux sont animés par la volonté de lui barrer la route pour briguer un troisième mandat. «Aujourd’hui, on nous traite comme des hors-la-loi, uniquement parce que nous aimons ce pays. Nous avons manifesté à plusieurs reprises pour dénoncer cette injustice, malheureusement elle persiste de jour en jour. Si on ne fait pas attention, le pays ira droit au chaos. Notre Constitution nous a donné le droit de manifester notre mécontentement et notre ras-le-bol. Donc, nous allons continuer de manifester jusqu’à ce que le Président Macky Sall comprenne qu’il ne peut pas être candidat à l’élection présidentielle, mais également pour qu’il comprenne que la candidature d’Ousmane Sonko est légitime», tonne-t-elle, rapporte "L'As".



Pour Mme Dièye, il faut que la répression cesse. «Les emprisonnements doivent cesser. Respectons les fondamentaux de la République. Ils ont emprisonné illégalement Ousmane Sonko, en le privant de ses droits citoyens. Mais tôt ou tard, cela va prendre fin, car il est sénégalais et a les mêmes droits que les autres. Nous allons donc continuer cette lutte qui est le seul moyen pour obtenir la liberté. Nous demandons qu’il puisse avoir sa liberté, pour aller à la mosquée librement, à l’occasion de la fête de Tabaski et rendre visite à ses proches et amis», indique l’édile de la Patte d’Oie.



Plainte contre Adji Sarr pour diffamation, mise en danger et homicide involontaire



Dans leurs interventions, les femmes et les jeunes de Yewwi n’ont pas manqué d’exprimer leur colère contre l’ex-masseuse de «Sweet Beauty», Adji Sarr. Ainsi, Mame Idy Sadji qui est venu représenter l'Alliance nationale And Saxal Liggéy de Aïda Mbodj, a annoncé une plainte contre Adji Sarr. Estimant qu’elle est responsable de la mort de ces jeunes lors des manifestations, Mame Idy Sadji et ses camarades se disent prêts pour le combat de la liberté, mais également pour appliquer le droit. «Nous allons prochainement déposer une plainte populaire, assortie de signatures des populations, contre Adji Sarr, pour diffamation, mais également pour mise en danger et homicide involontaire. Car elle est la responsable de la série de meurtres enregistrés lors des manifestations », dit-il.



M. Sadji a également déploré l’arrestation de plusieurs membres de Yewwi. Citant ainsi le maire de Keur Massar, Bilal Diatta qui a été arrêté et Pape Abdoulaye Touré, il estime qu’ils sont des détenus politiques.



«Leur seul tort est d’avoir toujours milité pour la liberté de notre peuple. Ils ont été accusés et maintenus dans les liens de la détention depuis une période sans être jugés. Aujourd’hui, nous sommes debout pour exiger la libération de ces prisonniers politiques avant la fête de la Tabaski. Nous demandons au Président Macky Sall de voir sur quels moyens ces détenus peuvent être libérés pour passer la fête dans leurs familles respectives. Leur place n’est pas la prison, car ils ne sont pas des malfaiteurs, encore moins des voleurs. Chaque année, le Président gracie des prisonniers. A cet effet, nous lui demandons de prendre en compte ces détenus politiques pour qu’ils puissent rejoindre leurs familles. Ils sont tous des chefs de familles.»