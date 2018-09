Affaire de la dame F. K. Dieng : Des administrateurs de pages Facebook auditionnés ce samedi

Du nouveau dans l’affaire d’escroquerie sur les réseaux sociaux qui défraie la chronique depuis avant-hier. Ainsi, il nous revient que le Commissariat de Yeumbeul est déterminé à aller jusqu’au bout dans le dossier de la dame F. K. Dieng. Agée de 35 ans, cette dernière a, des années durant, grugé plusieurs personnes, en se faisant passer pour une femme, vivant avec le VIH/ Sida. Et pour tirer cette affaire au clair, les limiers comptent, selon nos sources, auditionner des administrateurs de « page de femmes » sur Facebook à travers lesquelles, la mise en cause, faisait ses publications pour dépouiller ses cibles.



Dans les détails, ceux de « femme chics » (fc) et de « Sama Dieukeur Sama kharite » (Sdsk) vont passer en premier lieu devant les enquêteurs. Les hommes du Commissaire, Ibrahima Diouf vont aussi, entendre des membres de pages qui étaient en rapport avec F. K. Dieng lors des faits.



Pendant des années, la dame Dieng a eu à utiliser le pseudonyme de S. D. Niang, en se faisant passer pour une sénégalaise, âgée de 20 ans qui vit en France et qui souffre du VIH/Sida. Pour mieux ferrer ses cibles, elle leur faisait croire qu’elle est ambitieuse, croque la vie à pleines dents, brave, belle. Mais, elle est orpheline, car ayant perdu son père 4 mois avant sa naissance et sa mère 2 mois après sa venue au monde. Qu’elle a été adoptée par la meilleure amie de sa mère. Qu’elle a appris sa séropositivité à l’âge de 17 ans, à la suite d’un don de sang.



Bien qu’elle ait expliqué sa vie, elle avait toujours refusé de publier une photo, encore moins, livrer une quelconque information sur elle. La fibre féminine avait répondu en sa faveur, elle ne cessait de recevoir de grosses sommes d’argent de la part de bonnes volontés. Dernièrement, elle avait fait croire, à travers les pages « femmes chic l’officiel », « Sdsm », « Ladies club », qu’elle avait été victime d’une trahison dans les réseaux sociaux par une dame qui vit avec le virus comme elle. C’est ainsi qu’elle décida d’aller porter plainte contre une de ses bienfaitrices au Commissariat de Yeumbeul.



Mais à sa grande surprise, elle sera arrêtée après sa déposition. Car, les limiers ont flairé que quelque chose clochait dans son histoire.



Infirmière de fonction, F. K Dieng, qui aurait reconnu les faits reprochés, est accusée, pour l’heure, des délits d’escroquerie, via les réseaux sociaux.



Enquête