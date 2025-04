Air Sénégal :𝗕𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿 𝗮𝗹𝗮𝗿𝗺𝗮𝗻𝘁 𝗲𝘁 𝗺𝗲𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁e𝗴𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀

๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐žฬ๐ซ๐ข๐ž๐ฅ ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐€๐•๐‘๐ˆ๐‹๐Ÿ๐Ÿ“



Air Sรฉnรฉgal, crรฉรฉe en 2018 aprรจs la faillite de Sรฉnรฉgal Airlines, continue de naviguer dans un environnement complexe et difficile.



๐Ÿ”น ๐’๐จ๐ฎ๐ญ๐ข๐ž๐ง ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ข๐ž๐ซ ๐๐ž ๐ฅ'๐„ฬ๐ญ๐š๐ญ : 181 milliards FCFA depuis sa crรฉation

๐Ÿ”น ๐ƒ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐š๐œ๐ญ๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž : Plus de 118 milliards FCFA

๐Ÿ”น ๐๐ž๐ซ๐ญ๐ž๐ฌ ๐ž๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ : 89 milliards FCFA

๐Ÿ”น ๐๐ž๐ซ๐ญ๐ž๐ฌ ๐ž๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ : 57 milliards FCFA

๐Ÿ”น ๐ƒ๐žฬ๐ฉ๐ž๐ง๐ฌ๐ž๐ฌ ๐ž๐ง ๐ฅ๐จ๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐'๐š๐ฏ๐ข๐จ๐ง๐ฌ : Plus de 100 milliards FCFA



Malgrรฉ ces investissements, des dรฉfaillances managรฉriales et des dรฉcisions stratรฉgiques prรฉoccupantes soulรจvent des interrogations sur la direction de la compagnie.



๐Ÿšจ ๐’๐ž๐ฎ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Ÿ“% ๐๐ฎ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ง ๐๐ž ๐ซ๐ž๐ฅ๐š๐ง๐œ๐ž ๐ข๐ง๐ข๐ญ๐ข๐žฬ ๐ž๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ ๐š ๐žฬ๐ญ๐žฬ ๐ซ๐žฬ๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐žฬ.



Face ร cette situation, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncรฉ plusieurs mesures pour redresser Air Sรฉnรฉgal et assurer sa pรฉrennitรฉ :



1. ๐€๐ฉ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž๐ฌ ๐๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฌ ๐'๐ž๐ฑ๐ฉ๐ฅ๐จ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง d'ici fin juin 2025



2. ๐‹๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐'๐ฎ๐ง ๐š๐ฎ๐๐ข๐ญ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ญ (opรฉrationnel, financier, organisationnel)



3. ๐‘๐ž๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐Ÿ๐จ๐ง๐๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ avec une injection de liquiditรฉs de minimum 16 milliards FCFA



4. ๐‘๐ž๐๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฎ ๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ž๐š๐ฎ ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐ฅ๐จ๐ญ๐ญ๐ž en fonction de la demande rรฉelle



5. ๐ ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ง๐ฌ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐žฬ๐ ๐ข๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ 2025-2029 et des contrats de performance, au plus tard en juin 2025



6. ๐‚๐ซ๐žฬ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ข๐š๐ฅ๐ž ๐€๐ข๐ซ ๐’๐žฬ๐ง๐žฬ๐ ๐š๐ฅ ๐„๐ฑ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ pour les vols intรฉrieurs et vers les pays limitrophes



7. ๐ ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ'๐š๐œ๐ช๐ฎ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐'๐š๐žฬ๐ซ๐จ๐ง๐ž๐Ÿ๐ฌ ๐‹๐Ÿ’๐Ÿ๐ŸŽ๐๐†



Ces mesures visent ร stabiliser la compagnie et ร rรฉtablir la confiance, mais leur succรจs dรฉpendra de leur mise en ล“uvre effective et de la rรฉorientation stratรฉgique de lโ€™entreprise. Le temps presse pour redresser la situation et garantir un avenir pรฉrenne pour Air Sรฉnรฉgal.























Hello Sรฉnรฉgal