Al Khayri- L'ex promoteur de lutte, Aziz Ndiaye, prend une deuxième femme.... La tik tokeuse Aïcha Rassoul Gningue , l'heureuse élue

Dakarposte tient de bonnes sources (images à l'appui) que l'homme d'affaires Aziz Ndiaye, qui n'est plus à présenter, s'est marié avec l'illustre "Tik Tokeuse" Aïcha Rassoul Gningue.En effet, cette dernière, qui se la coulait douce avec le frangin de Baye Ndiaye, a finalement dit Oui à son "Al Amine" comme elle surnomme affectueusement Aziz Ndiaye.Le "Al Khayri" a été prononcé ce samedi à Thiès devant Dieu et quelques proches des deux désormais mariés.Les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent qu'Aziz Ndiaye, connu altruiste, a offert de nombreux présents à sa deuxième épouse. "Il parait qu'en sus de séjour à la Mecque, Dubaï etc, il a offert 30 millions de nos francs en sus d'une iPhone 15, d'une boutique..." fait savoir une source au parfum de l'idylle.Toute la rédaction de dakarposte souhaite à M. et Mme Ndiaye d'être heureux très longtemps, comme ils le sont à présent.Toutes nos félicitations pour cette belle union !