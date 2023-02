Amiens : L’automobiliste ivre jette un serpent sur les policiers pour échapper à un contrôle

Au cours du week-end dernier, les policiers d’Amiens, dans la Somme, ont été agressés par un automobiliste qu’ils voulaient contrôler. Chose surprenante, c’est à l’aide d’un serpent que l’individu a tenté de se soustraire au contrôle a-t-on appris, jeudi, auprès de la police de la Somme.



Un équipage de police qui patrouillait à Amiens a repéré un véhicule au comportement assez suspect pour justifier un contrôle. Le véhicule intercepté, les agents ont mis pied à terre pour procéder comme ils le font habituellement. La suite est moins banale. Pour une raison qui dépasse l’entendement, le conducteur était en possession d’un serpent dans son véhicule. Serpent qu’il a jeté en direction des policiers et qui a atterri à l’intérieur de leur véhicule.



« Violence avec arme par destination »

Les fonctionnaires ont aussitôt fermé les portes pour que le reptile ne s’échappe pas avant de s’occuper de l’individu. Âgé d’une cinquantaine d’années selon nos confrères du Courrier Picard, l’homme était par ailleurs en état d’ébriété affirme la police de la Somme, précisant qu’il avait jeté son serpent pour tenter d’échapper au contrôle. Il a donc été placé en garde à vue dans la foulée. L’automobiliste sera prochainement jugé pour ce délit, mais aussi pour violence avec arme par destination sur personnes dépositaires de l’autorité publique.



On ignore le sort réservé au serpent qui a été récupéré par les pompiers. Il s’agit serpent des blés (Pantherophis guttatus), une espèce non venimeuse très prisée des terrariophiles. Inoffensif, donc, mais dont la taille, qui peut aller jusqu’à 1,50 m, peut impressionner.