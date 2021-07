Angleterre: Un joueur d’Everton arrêté pour “abus sexuels” sur un enfant

Quelques minutes seulement après cette annonce, Everton, le club concerné par cette affaire, a confirmé avoir suspendu le joueur impliqué. “Everton peut confirmer qu’il a suspendu un joueur de l’équipe première en attendant une enquête policière. Le club continuera à soutenir les autorités dans leurs recherches et ne fera pas d’autre commentaire à ce stade”, peut-on lire dans un communiqué relayé par Associated Press.



Selon les informations du Dailymail, le joueur en question a été arrêté vendredi par la police du Grand Manchester, avant d’être libéré sous caution. Le média ajoute que les enquêteurs avaient déjà perquisitionné sa maison un peu plus tôt dans le mois. D’après une source interrogée par les journalistes, « le vestiaire (d’Everton) a été choqué par la nouvelle » tandis que le suspect se dit « terrassé« .



Il est également indiqué que le joueur en question serait marié et âgé de 31 ans. Dans l’effectif d’Everton, seuls deux joueurs ont cet âge : Gylfi Sigurdsson et Fabian Delph.



Un scandale qui rappelle celui concernant Adam Johnson, dont la carrière a volé en éclats après son arrestation en 2015 pour des faits similaires.