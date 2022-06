Apaisement de l’espace universitaire – Doro Gaye en sapeur-pompier

Comme à son habitude, Doro Gaye s’est investi de nouveau pour sensibiliser les étudiants. Tout le monde sait que l’espace universitaire est aussi un espace politique. Tous les partis politiques de ce pays ont leurs représentants à l’université et ils sont tous organisés. Aussi, lorsque la lutte politique prend des proportions importantes et lorsqu’il s’agit de vives protestations ce sont les étudiants d’un camp ou de l’autre qui entrent en action.

Le sachant, et en prévision de la manif prévue pour demain 29 juin, notre ami Doro Gaye a pris son bâton de pèlerin pour sensibiliser les étudiants et leur demander de rester neutres. Car le propre de l’étudiant c’est d’étudier et non pas de mener des batailles politiques au sein du campus. Cette occurrence occasionne des affrontements entre camarades qui n’ont aucun sens.

Cela a conduit l’ami Doro à revenir une fois de plus au campus pour parler aux étudiants et leur demander de plus s’occuper de leurs études que des luttes politiques. Son but est d’éviter que des affrontements entre camarades puissent survenir ce mercredi et, selon les sources de dakarposte, son message est passé 5/5.







