Après avoir cautionné, Waly Seck finalement placé sous contrôle judiciaire

Africa 7 a appris que le jeune chanteur Ibrahima Waly Seck est libre comme le vent.



Convoqué, il s’est “himself” présenté ce matin au siège de la Division des Investigations Criminelles. Informé de sa présence, le magistrat instructeur du premier cabinet du Pole Judiciaire Financier demande à ce qu’il soit conduit auprès de lui.



“Cuisiné” (entendu) au Pole Judiciaire Financier, il nous revient qu’il a finalement cautionné avant d’être placé sous contrôle judiciaire.



Pour rappel, Waly est cité dans le scandale dite des des 5,5 milliards de francs CFA dont Amadou , le fils de Macky Sall est cité comme l’Alpha et l’Oméga..



Le Doyen des juges du Pool judiciaire financier (PJF) a inculpé et placé sous mandat de dépôt Ibrahima Bâ, le fils de l’ex-Premier ministre Amadou Bâ, son chauffeur Cheikh Tidiane Seck et l’opérateur économique Saliou Sylla pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, sur la base d’un rapport de la Centif. Le trio est incarcéré à la citadelle de Rebeuss.



Nous y reviendrons amplement !