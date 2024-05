Après avoir surclassé Sa Thiès, Eumeu Sène porté en triomphe (IMAGE)

Rédigé par Dakarposte le Lundi 6 Mai 2024 à 04:50

Seule la victoire est belle a t'on coutume de dire! Après son exploit de ce dimanche 5 Mai, Eumeu Sène et ses accompagnateurs ont effectué dimanche leur parade entre les rues de Pikine et Mbao devant d'innombrables inconditionnels venus célébrer la victoire décisive de Tay Shinger contre Sa-Thiès de l’École de lutte Double Less à l’arène national de Dakar.